Wii(ウィー) 本体+ソフト3本

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商品詳細
■Wii本体セット・Wii本体(白)・Wiiリモコンシロ2台・AVケーブル・ACアダプタ・センサーバー・ヌンチャク写真のものがすべてになります。■ソフト3本セット・マリオカート・桃太郎電鉄・はじめてのWii■メーカーNintendo（任天堂／ニンテンドー）■商品について遊ぶための付属品はすべて揃っていますが、本体の外箱と説明書のみありません。color:WHITEゲーム機本体種類:Wiiポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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