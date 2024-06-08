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PS3 本体 CECH-3000A 160GB ソフト付き
商品番号 C19976481875
商品名

PS3 本体 CECH-3000A 160GB ソフト付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しのため出品します。長いこと使っていませんでしたが、電源は問題なく入りました。・本体(160GB版)・電源ケーブル・HDMIケーブル・アナログ用ケーブル・コントローラー2つ(スティックが勝手に動いたりしたためジャンク状態です)・ソフト(バイオ5・グランツーリスモ5・大神)基本的にはノークレームノーリターンでお願いいたします。
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