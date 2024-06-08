PS3 本体 CECH-3000A 160GB ソフト付き

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
引越しのため出品します。長いこと使っていませんでしたが、電源は問題なく入りました。・本体(160GB版)・電源ケーブル・HDMIケーブル・アナログ用ケーブル・コントローラー2つ(スティックが勝手に動いたりしたためジャンク状態です)・ソフト(バイオ5・グランツーリスモ5・大神)基本的にはノークレームノーリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/choice247885.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei343671.html
http://narcologia.ru/goods/enquire343689.html
PlayStation 3 (160GB) チャコール・ブラック (CECH-3000A)
☆[中古] PS3 CECH-3000A 160GB 本体 ブラック 箱、説明書あり ソフト ...
PlayStation 3 (160GB) クラシック・ホワイト (CECH-3000A LW)
在庫あり】 動作確認済み PS3 本体プレステ３＆ソフト４ 160GB CECH ...
CECH-3000Aのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCECH-3000Aの ...
PlayStation3 - PS3 クラシック ホワイト 本体 CECH-3000A 160GB 白 ...
プレステ3 CECH-3000A LWとソフト7本セット-
人気ブラドン PS3 PlayStation3 CECH-3000A 160GB 本体 家庭用ゲーム ...
最新作の PS3 CECH-3000A 家庭用ゲーム本体 - www.softwareskills.eu
ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説なし・付属品 ...
開放倉庫 | 【中古】SONY Play Staiton3 CECH-3000 160GB ホワイト/PS3 ...
公式サイト 【ソフト14本付】PS3 本体 160GB CECH-3000A 家庭用ゲーム ...
1円～☆PS3本体 CECH-3000A 白 160GB おまけソフト6本付き☆(PS3本体 ...
http://narcologia.ru/goods/choice247885.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei343671.html
http://narcologia.ru/goods/enquire343689.html
PlayStation 3 (160GB) チャコール・ブラック (CECH-3000A)
☆[中古] PS3 CECH-3000A 160GB 本体 ブラック 箱、説明書あり ソフト ...
PlayStation 3 (160GB) クラシック・ホワイト (CECH-3000A LW)
在庫あり】 動作確認済み PS3 本体プレステ３＆ソフト４ 160GB CECH ...
CECH-3000Aのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のCECH-3000Aの ...
PlayStation3 - PS3 クラシック ホワイト 本体 CECH-3000A 160GB 白 ...
プレステ3 CECH-3000A LWとソフト7本セット-
人気ブラドン PS3 PlayStation3 CECH-3000A 160GB 本体 家庭用ゲーム ...
最新作の PS3 CECH-3000A 家庭用ゲーム本体 - www.softwareskills.eu
ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説なし・付属品 ...
開放倉庫 | 【中古】SONY Play Staiton3 CECH-3000 160GB ホワイト/PS3 ...
公式サイト 【ソフト14本付】PS3 本体 160GB CECH-3000A 家庭用ゲーム ...
1円～☆PS3本体 CECH-3000A 白 160GB おまけソフト6本付き☆(PS3本体 ...