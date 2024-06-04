Punpee The Ruckus 2 CD 激レア

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商品詳細
Pun-P\u0026TheIRCPresents『TheRuckusvol.2』のCDです。PunpeeがまだPun-P名義だった時の激レアCD-R作品です。Vol.1に関しては確かカセットテープのみだったはずなのでCD作品としては2006年のTheBigEPに次ぐ2作目だと思われます。5Lackの初期作品は偽物含め多く出回っていますが、このCDはオークション等でもなかなか見かけないものだと思います。全曲素晴らしいので、この機会にいかがでしょうか。再生確認済みです。日本語ラップ5LackS.L.A.C.K.Psgレア盤
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