Punpee The Ruckus 2 CD 激レア

Pun-P\u0026TheIRCPresents『TheRuckusvol.2』のCDです。PunpeeがまだPun-P名義だった時の激レアCD-R作品です。Vol.1に関しては確かカセットテープのみだったはずなのでCD作品としては2006年のTheBigEPに次ぐ2作目だと思われます。5Lackの初期作品は偽物含め多く出回っていますが、このCDはオークション等でもなかなか見かけないものだと思います。全曲素晴らしいので、この機会にいかがでしょうか。再生確認済みです。日本語ラップ5LackS.L.A.C.K.Psgレア盤



