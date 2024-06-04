推しの子 YOASOBI アイドル 完全生産限定盤 CD ポストカード付

完全生産限定盤CDYOASOBI「アイドル」特典ポストカード付新品未開封品【商品詳細】CD1枚＋7inchレコードサイズ紙ジャケット＋ポスター型ブックレット(赤坂アカ書き下ろし「アイドル」原作小説『45510』収録)1.アイドル2.Idol※「アイドル」英語版English3.アイドル-AnimeEdit-4.アイドル-Instrumental-即購入OK値引き不可ポストカード濡れ・折れ防止します。自宅保管（新築、ペットなし、非喫煙、アロマ等なし）※神経質な方は購入をお控えください。在庫3個あるので複数ご購入の方はコメントください。



【オリジナルポストカード付】 YOASOBI アイドル 【 完全生産限定盤 】(CD)



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