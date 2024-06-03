【完品】ニンテンドー3DS LL ブルー/ブラック FW:11.15.0-47J



任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2012年9月25日



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ご覧いただきありがとうございます。ニンテンドー3DSLLブルー/ブラックFW:11.15.0-47J【内容】本体タッチペンかんたんスタートガイド取扱説明書保証書ARカード（未開封）クラブニンテンドーチラシ外箱内箱以上です。※検品用のソフトなど付属しませんのでご注意ください。【状態】総合【B】動作【A】初期化済。モンスターハンター3のソフトを使用し下記動作確認済です！スティック十字キー各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続Wifi接続本体【B】表面、ボタン周りキレイな状態です。裏面、カメラ側に微小なキズが3か所ほどあります。シリアルナンバー側にも小さなキズがあります。画面【B】上部液晶、枠外になりますが左上にキズあり。下部液晶、キズ、スレのないキレイな状態です。フィルムは貼ってません。【N新品】【S未使用に近い】【A非常に良い】【B良い】【C可】【D少し悪い】【E悪い】※個人的な主観でランク分けしています。※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。※記載にないスレ、キズ、汚れなどある可能性ありますが、ご容赦ください。※記載事項をよく読んで頂いた上でご購入をお願い致します。※商品のすり替え対策としてシリアルナンバーは控えています。【発送】プチプチで梱包し、宅急便コンパクトで発送します。他サイトにも出品しているため、予告なく削除する場合があります。購入が重なった場合は早く買っていただいた方を優先させていただきます。よろしくお願い致します。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS