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Nintendo JOY-CON (L)/(R) ゼルダエディション
商品番号 C64173781857
商品名

Nintendo JOY-CON (L)/(R) ゼルダエディション
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoJOY-CON(L)/(R)NintendoJOY-CON(L)/(R)　純正ジョイコン２つセットです。ほぼ使用してない美品です。ストラップ付きでお安くお送りいたします！お値引きも可能なので、コメント欄までどうぞ！動作確認済みです！color:ゼルダの伝説　ティアーズオブザキングダムアナログスティック有ゲームパッド形状:リモコンゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#ジョイコン#ゲーム#マリオ#ポケモン#ゼルダ#スプラトゥーン#スマブラ#ニンテンドースイッチ#コントローラー
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