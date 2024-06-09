教育基本法の理論　田中耕太郎著

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商品詳細
10年ほど前に論文を書くために古本で購入したものです。結局使わなかったので、そのまま本棚で眠っていました。箱は経年によるヤケやシミがありますが、本文は書き込みなどなく綺麗な状態かと思います。もし追加で写真で確認したい部分がございましたらおっしゃってください。
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