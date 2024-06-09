ミセスグリーンアップル Atlantis グッズセット ...

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商品詳細
ミセスグリーンアップルアトランティスライブグッズセットです。グラデーションタオルライブ時に一度使用し洗濯済みライトスティックライブ時に一度使用ネッククーラー新品未使用(確認のため中身を出しております)コールドパックライブ時に使用済み(凍らして再利用が可能とのこと)汚れや傷などはございませんが、中古品のご理解をお願いいたします。ミセスグリーンアップルMrs.GREENAPPLEライブアトランティスタオルペンライトネッククーラーコールドパック
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