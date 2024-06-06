Marshall カタログ＆グッズ セット

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おなじみギターアンプブランドのマーシャルコレクションよりカタログ×2、激レアグッズ×4をセットで出品します！写真2,3-左◆カタログ2001年5月版写真2,3-右◆カタログ2003年10月版写真4,5,6左◆ポーチ※未開封品写真4,5,6右◆トランプ※未開封品写真7,8◆扇子※ほぼ未使用ですが、畳んだ時に端にくる白い面に変色が見られます。写真9,10,11◆グローブ(手袋)※ほぼ未使用ですが、もともと手首の部分に入っていた伸縮性のゴム(?)が、経年劣化で伸びきって効かなくなっています。いずれもかなり古いものなので、上記以外にも経年の傷みや劣化が出ている可能性があります。ご了承のうえ、お買い求めください。※即購入OK！※梱包には、再利用品を使用する場合があります。※現時点でバラ売りは考えておりません。