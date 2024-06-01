

「萩原朔太郎詩集」(第一書房） 「萩原朔太郎詩集」(第一書房）



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数年前に購入したものです。画像の通りシミ、傷、劣化が目立ちます。内容を読む分には支障はありませんが、一番最後のページにやや折れと破れがあります。函有りですが、画像9枚目の通り完全に壊れており、ボロボロで函としては機能しておりません(購入した段階でこの状態でした)。画像、上記の内容、素人保管である事など諸々ご了承のほど宜しくお願い致します。即購入可、値下げ不可。