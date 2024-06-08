「MAZARATI」マザラティ 日本盤 封入プリンスCDカタログ付属

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「MAZARATI」マザラティ（Mazarati）日本盤帯なし封入プリンスCDカタログ付属解説：村岡裕司（WPCP-37071990年（オリジナルリリース1987年））※プラケースは傷・破損により新品と交換している場合があります※同アーティスト他作品を出品する際まとめて再出品する可能性があります収録曲1.Players'Ball2.LonelyGirlOnBourbonStreet3.100MPH4.She'sJustThatKindOfLady5.Stroke6.Suzy7.StrawberryLover8.IGuessIt'sAllOver