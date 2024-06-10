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Rhinoceros逆引きコマンド・リファレンス
商品番号 G29236909084
商品名

Rhinoceros逆引きコマンド・リファレンス
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「Rhinoceros逆引きコマンド・リファレンス」中島淳雄Amazonにて￥11577すでに絶版となっており入手困難#中島淳雄#中島_淳雄#本#電気・機械／電子通信#rhinoceros3D#ライノセラス3D#工業デザインcad数年前の工業デザイン専攻時に購入して数回使用後にずっと保管していました就職後職場で使用しないため断捨離で出品中
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