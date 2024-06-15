ニンテンドーSwitch lite ブルー

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全体的に目立つ傷や汚れ、ボタンのヘタりもありませんが、唯一左スティックの表面が擦り減っています。操作には問題ありませんが、オマケとしましてスティックカバーをお付け致します。あと、スイッチライトのポーチ・保護フィルム・充電ケーブル・クリーニングクロスのセットもお付け致しますので、画像よりご確認をお願いいたします。Switchライトの初期の内容物は全て揃っております