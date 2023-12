(最終価格)藤井風 HELP EVER HURT NEVER 初回盤 2CD (最終価格)藤井風 HELP EVER HURT NEVER 初回盤 2CD



「藤井風/HELPEVERHURTNEVER」初回盤2CD、ブックレット付き*発送日の都合上10/15(日)までの出品*新品、未開封品になります自宅にプレイヤーがなく開封せず保管してました暗所保管なので状態良いですが一度人手に渡ったものとご理解の上ご購入ください◇トラブル防止の為にプロフ一読お願いいたします即購入◎値下げ不可◯緩衝材で梱包し宅配便コンパクトで発送いたします◯発送、梱包に拘りのある方はご購入前にコメントでご相談ください#藤井風#本#芸術/音楽・舞踊