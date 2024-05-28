【動作OK】ニンテンドー 3DS ミスティピンク 08-147

【動作OK】ニンテンドー（任天堂/Nintendo）3DSミスティピンク箱付きの出品です。◆商品内容◆・3DS本体（ミスティピンク）・タッチペン・充電アダプタ・取扱説明書等・化粧箱（内箱あり）液晶がほんのりヤケており、外観一部欠けています。また画面に傷がありますが動作上の問題はありません。動作良好です☆すべてアルコール清掃済みですので気持ちよくお使いいただけます☆◆動作確認リスト◆・電源ボタン、各種ボタンOK・映像、音声出力OK・ソフト読み込みOK◆オプション◆・SDカード +400円※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。外観にもキズがございます。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。



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