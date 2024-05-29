佐野元春 SOMEDAY/VISITORS/No Damage

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます 佐野元春のカセットテープ3本です◉「SOMEDAY」定価:￥2800黄金の80年代、その幕開けを飾ったジャパニーズポップの金字塔◆タイトル1.シュガータイム2.ハッピーマン3.ダウンタウンボーイ4.二人のバースディ5.麗しのドンナ・アンナ6.サムデイ7.アイム・イン・ブルー8.真夜中に清めて9.ヴァニティ・ファクトリー10.ロックンロール・ナイト11.サンチャイルドは僕の友達◉「VISITORS定価:￥2800『SOMEDAY』発売後に単身渡米、ニューヨークのヒップホップ・シーンに直接触れた中から生み落とされた4作目のオリジナル・アルバム。日本のロックに新たな方向性を示した作品。◆タイトル1.COMPLICATIONSHAKEDOWN2.TONIGHT3.WILDONTHESTREET4.SUNDAYMORNINGBLUE5.VISITORS6.SHAME-君を汚したのは誰7.COMESHINING8.NEWAGE◉「NoDamage」定価:2,800円◆タイトル1.スターダスト・キッズ2.ガラスのジェネレーション3.SOMEDAY4.モリスンは朝、空港で5.IT’SALRIGHT6.HappyMan7.グッドバイからはじめよう8.アンジェリーナ9.SoYoung10.Sugartime11.彼女はデリケート12.こんな素敵な日には(OnTheSpecialDay)13.情けない週末14.ByeByeHandyLove質な方はご遠慮下さい#佐野元春withTHEHEARTLAND#佐野元春_with_THE_HEARTLAND#CD・DVD■バラ売りは1作品2,400円でお願いしますケースとカバーには擦り傷等の汚れがあります再生確認済みです家庭での保管にご理解をお願いします
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement576699.html
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