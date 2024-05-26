理学療法　参考書(バラ売りOK!)

理学療法士の国家資格勉強中に使用していた参考書です！資格試験142/158点一発合格しました！学生の頃使用していたため、書き込みや付箋など使用感はありますが、私がテスト勉強で重要なところを書き込んだものになるので参考にして頂けるかと思います。また授業で必要な教科書もあるため、これから講義を受講する学生さんにもおすすめです！【国家試験参考書】①基礎固めヒント式トレーニング(基礎医学編)PT・OT定価3500円→書き込みなし、検索付箋あり②障害別PT治療学(国家試験必須ポイント)定価4700円→書き込みなし、検索付箋あり【理学療法参考書】③理学療法評価学 定価6200円→前半ページにかなりマーカー書き込みあり、後半ページ書き込みなし④リハビリテーションのための人間発達学 定価3800円→ややマーカー書き込みあり⑤理学療法概論 定価5900円→4.5ページほどマーカー書き込みあり⑥カラーイラストで学ぶ 集中講義 薬理学 定価3800円→マーカー書き込み・文字書き込みあり※バラ売りも可能です！#理学療法士#PT#OT#ST#医療従事者#国家試験#国家資格#参考書#評価学#試験勉強#テスト#大学#講義#教科書#薬剤師#看護師#語呂合わせ#小児#介護#リハビリ



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