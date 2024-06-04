オーロット\u0026ヨノワールgx sa

オーロット\u0026ヨノワールgxsa2枚セットですどちらも目立つ傷等なく美品かと思います。トラブル防止の為プレイ用でお願い致します。即購入可能値下げ不可スリーブローダーに入れ、保管しておりました。コレクション整理の為出品致します写真の品での発送となります素人目では御座いますが綺麗だと思います。※過去に美品出荷時、傷あり評価が御座いました。到着後のトラブル防止の為、一律プレイ用と致します。※上記に伴い、過去トラブルが御座いました為、状態の質問にはお答え致しかねます写真にて状態をよくご確認の上ご購入下さい