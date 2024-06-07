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商品詳細
裁断済みです。そのため全体的に状態が悪いとさせていただいています。書き込み・マーカーは、確認した限りはございませんでした。即購入okです。「キャッスルマン病、TAFRO症候群」吉崎和幸(他編)大阪大学名誉教授，大阪大学産業科学研究所特任教授フジメディカル出版価格：¥8,800(本体¥8,000＋税10％)#医療#古本#裁断#裁断済み#キャッスルマン病#TAFRO症候群#吉崎和幸
http://narcologia.ru/goods/Sydney356849.html
http://narcologia.ru/goods/waveform578417.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture567641.html
キャッスルマン病,TAFRO症候群
研究内容 | キャッスルマン病, TAFRO,その類縁疾患調査研究班
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Castleman-TAFRO症候群研究会
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