WiiU＋PS VITA ジャンク品まとめ売り おまけ付き

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商品詳細
NintendoWiiUとPlayStationVITA2個のジャンク品まとめ売りになります。WIIU本体はちゃんと動作するのですが、パッドの方の液晶は割れており真っ暗です。タッチペンもありません。WIIUプロコントローラーはLスティックに割れがあります。PlayStationVITAの方は動作確認もしておりませんので、購入の際はお気をつけ下さい。オマケにガンダム無双とMinecraftのソフトをお付けします。WiiUのコード類も全てお付けしますのでご理解の方よろしくお願いしますm(__)m
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