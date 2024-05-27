銀杏BOYZ 少年少女　LP

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商品詳細
「少年少女」アナログレコード銀杏BOYZ以下公式説明文引用。オリジナルTVアニメ「SonnyBoy」の主題歌として銀杏BOYZが書き下ろした新曲「少年少女」のアナログ12インチシングルがクリアヴァイナル仕様で10月1日に発売することが決定。カップリングには2019年11月に開催されたイベント「空気階段の大踊り場」出演時の生々しいライブ演奏を記録した“夢で逢えたらアコースティック”と、CDシングルに収録していた“少年少女Instrumental”にかわり、アナログ盤のみ“少年少女荒井優作REMIX”を収録。同曲はタイトルの通り、荒井優作がリミックスを担当。アナログanalogvinyl#銀杏BOYZ#レコード#LP
http://narcologia.ru/goods/appendectomy951653.html
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銀杏BOYZ/少年少女＜通常盤＞
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