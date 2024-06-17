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美品 箱付　psp Vita本体 シルバー 　PCH-2000ZA25
商品番号 P31201137490
商品名

美品 箱付　psp Vita本体 シルバー 　PCH-2000ZA25
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

PlayStationVitaDaysofPlaySpecialPackプレーステーションVita　PSPVita本体シルバー画像にあります３２GBメモリ付は付いておりません。(必要であればコメント下さい。）PlayStationVitaWi-Fiモデルシルバー型番　PCH-2000ZA25動作確認済み。良好です。画像は１０枚以上ありますので、何か確認したい場所ありましたらコメントして下さい。◆全ボタン効きは良好です。◆アナログスティックにへたり等はありません。◆液晶はキレイです。保護フィルム貼ってありましたので、傷ありません。（フィルムは確認の為剝がしました。）＜状態＞◆裏側に僅かな擦り傷ありますが、目立つ傷は無く綺麗な状態です。◆ディスプレイ画面に傷はございません。黄ばみも無しです。◆本体の外箱、内箱は綺麗な状態です。破れはありません。＜付属品＞◆本体◆電源アダプタ◆ACケーブル◆印刷物◆外箱×２　内箱内蔵１GB搭載です。宜しくお願い致します。color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
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