美品 箱付　psp Vita本体 シルバー 　PCH-2000ZA25

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
PlayStationVitaDaysofPlaySpecialPackプレーステーションVita PSPVita本体シルバー画像にあります３２GBメモリ付は付いておりません。(必要であればコメント下さい。）PlayStationVitaWi-Fiモデルシルバー型番 PCH-2000ZA25動作確認済み。良好です。画像は１０枚以上ありますので、何か確認したい場所ありましたらコメントして下さい。◆全ボタン効きは良好です。◆アナログスティックにへたり等はありません。◆液晶はキレイです。保護フィルム貼ってありましたので、傷ありません。（フィルムは確認の為剝がしました。）＜状態＞◆裏側に僅かな擦り傷ありますが、目立つ傷は無く綺麗な状態です。◆ディスプレイ画面に傷はございません。黄ばみも無しです。◆本体の外箱、内箱は綺麗な状態です。破れはありません。＜付属品＞◆本体◆電源アダプタ◆ACケーブル◆印刷物◆外箱×２ 内箱内蔵１GB搭載です。宜しくお願い致します。color:SILVERゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle609666.html
http://narcologia.ru/goods/procurement879833.html
http://narcologia.ru/goods/recommended513390.html
PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25)
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
Amazon | PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25 ...
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
PSVita PCH-2000 本体 シルバー Wi-Fi モデル-
2023年最新】ps vita シルバーの人気アイテム - メルカリ
Amazon | PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25 ...
PlayStation Vita - 【新品未使用品】PS Vita PCH-2000ZA15 ピンク ...
PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー 新しく着き 本・音楽 ...
中古 SONY ソニー プレイステーション PlayStation Vita Wi-Fiモデル ...
極美品】PlayStationVitaPCH-2000 シルバー おまけ付き-
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
http://narcologia.ru/goods/ramshackle609666.html
http://narcologia.ru/goods/procurement879833.html
http://narcologia.ru/goods/recommended513390.html
PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25)
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
Amazon | PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25 ...
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com
PSVita PCH-2000 本体 シルバー Wi-Fi モデル-
2023年最新】ps vita シルバーの人気アイテム - メルカリ
Amazon | PlayStation Vita Wi-Fiモデル シルバー (PCH-2000ZA25 ...
PlayStation Vita - 【新品未使用品】PS Vita PCH-2000ZA15 ピンク ...
PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー 新しく着き 本・音楽 ...
中古 SONY ソニー プレイステーション PlayStation Vita Wi-Fiモデル ...
極美品】PlayStationVitaPCH-2000 シルバー おまけ付き-
美品】PCH-2000ZA25 Wi-Fiモデル PSVITA 本体 シルバー | labiela.com