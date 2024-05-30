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商品詳細
「ドン・ジョヴァンニ('79仏/伊/西独)〈2枚組〉」ルッジェーロ・ライモンディ/ホセ・ファン・ダム/ジョセフ・ロージー定価:￥6000#ルッジェーロ・ライモンディ#ホセ・ファン・ダム#ジョセフ・ロージー#CD・DVDモーツアルトがオペラ化した有名な好色漢の物語を、巨匠ロージーが舞台となるイタリア・ロケーションを最大限に生かし映画として描き切った大作。購入して、数回視聴しました。
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