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THE RAMPAGE 長谷川慎　BOTカード　アクスタ　フォトカード
商品番号 P56338171948
商品名

THE RAMPAGE 長谷川慎　BOTカード　アクスタ　フォトカード
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,761 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTアクスタBOTカードRAYOFLIGHTLIVETOUR16ROUNDUPFC限定•通常盤トレカEVEREST16フォトカード　コンプ　シクレ　　　　　　シクレ　初期キズあり。写真4枚目。アクスタ　表面に初期キズありです。写真8枚目。気になる方はご遠慮ください。中身確認の為開封しております。初期キズ、小さなスレ等気になる方はご遠慮下さい。バラ売り✖️お値下げ✖️ランページ　therampageLDHメンバープロデュース　缶バッジ　キーホルダー　アクスタ　メンプロ　カレンダー　アザージャケットアー写　Reboot着ぐるみキーホルダー　トラ　虎川村壱馬　吉野北人　武知海青　後藤拓磨　与那嶺瑠唯LIKIYA龍　鈴木昴秀　RIKU陣　藤原樹　神谷健太山本彰吾　岩谷翔吾　浦川翔平　長谷川慎
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