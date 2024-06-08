【1点物】ESPY 氏作品ARTWORK④コラージュ スクラップ

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4～5年前にこの作品が完成した直後に8GALLERYにたまたま寄るというミラクルを引き、作品発表・店頭での展示・SNS等での告知みたいなものを一瞬で置き去りにして、購入することができた作品です。最近ではこのタイプの作品をあまり目にすることが無くなった気がしますが、やっぱり大好きですね。狂気。ノーケアに惹かれたのもこの要素が山のように含まれていたからだという気がします大きな不具合などは見当たりません。個人保管の商品ですので、状態について見落としなどあるかもしれません。予めご了承下さい。よろしくお願い致します。美術品アートアートワークnocarepiecebooksノーケア8gallerynagoyaEDCEVILDOTSCREWDF.SQEZCASPERDISACOFVERYONESCUMBOYFILTHCUMDEATHMADBOXXXGRAFFITIPIECEMASTERPIECEarthardcorepunk