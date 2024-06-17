【一成作　銀地月に雁　平棗　共箱　二重箱】漆器　茶道具　骨董　アンティーク

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閲覧ありがとうございます高さ約6.3センチ直径約8.5センチ共箱ございます欠け、割れ、ヒビ等は無くおそらく未使用品だと思われますが古いものになりますので神経質な方新品同様をお求めな方はお控えください。他にも骨董品、中国物、古美術品、食器等出品しております。良かったらご覧下さい。