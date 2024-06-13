百獣戦隊ガオレンジャー　DXガオライオン

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商品詳細
人気キャラクター···百獣戦隊ガオレンジャーフィギュアシリーズ···スーパー戦隊造形シリーズ···超合金ガオキングの中心部分のガオライオン中古品のため、塗装剥がれや稼働部の緩み等ありますが、ガオキングに合体するには問題ありません。ご理解の上、ご検討ください。更に詳しく知りたい方は、コメント欄にてご連絡ください。宜しくお願いいたします。
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