ブルーロック ちびぐるみ サンリオ 凪 玲王 凛

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ブルーロック×サンリオ ちびぐるみです。凪誠士郎・御影玲王・糸師凛の3点セットになります。バラ売り可能です。その場合は凪4400円玲王6600円凛2800円になります。また、2点セットの場合は合計金額から-200円になります。その他出品している品物と同時購入でお値引いたします。購入前にコメントをお願いいたします。その他ご質問がございましたらコメント欄にてお願いいたします。即購入可グッズ種類···プライズ/一番くじ