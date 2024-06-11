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- フルメンテ済み！ ルブラン バスクラリネット LowE♭ プロテックケース付き
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商品詳細
ルブランのバスクラリネットです。グラナディラ製です。３月に８万円ほどかけてフルメンテナンスに出しました。大部分のタンポを交換してます。もともとはエンドピンは付いてなかったのですが、メンテナンス時に特注で付けていただきました。プロテックのケースは8月に新品で25000円ほどで買ったばかりです。おまけ：リード(未開封)・開封済・コルクグリス・コルグチューナー・バンドレンB44マウスピース・ロブナーヴェルサリガチャー・プロテックセミハードケースアクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップ種類...クラリネットお値段はご相談ください。
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