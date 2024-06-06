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- 【大特価！】 ロストギラティナ構築済みデッキ
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商品詳細
ロストギラティナの構築済みデッキになります。全てスリーブに入れさせていただきます。黒炎の支配者環境デッキなので届いてからすぐ大会にでて遊ぶことができますトラブル防止の為あくまでプレイ用でお願いします。ご了承ください。よろしくお願いします。#ポケモンカード#ロストギラティナ#デッキ#構築済みデッキ#Iの構築済デッキ
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ロストギラティナデッキ 構築済みデッキ - ポケモンカードゲーム
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