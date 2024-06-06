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【大特価！】 ロストギラティナ構築済みデッキ
商品番号 Y16857435095
商品名

【大特価！】 ロストギラティナ構築済みデッキ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,422 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロストギラティナの構築済みデッキになります。全てスリーブに入れさせていただきます。黒炎の支配者環境デッキなので届いてからすぐ大会にでて遊ぶことができますトラブル防止の為あくまでプレイ用でお願いします。ご了承ください。よろしくお願いします。#ポケモンカード#ロストギラティナ#デッキ#構築済みデッキ#Iの構築済デッキ
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