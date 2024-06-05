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商品詳細
家を建て直すのでお譲りします。中国で購入しました。額装で1万円くらい掛かってます。大きさ 額 約88×43センチ拓本 約31×66センチ★説明玄奘三蔵法師：俗名は陳褘、河南陳留の出身、隋文帝仁寿二年（602）生まれ、唐貞観三年（627）彼は仏教哲理の疑問を解決する為に、長安からインドへお経を求めに行きました。インドで15年間、各地を回って、仏教の各種経論を色々と勉強し、それを著作にまとめて、仏教哲理を一層豊富にし、インドの数十万人の僧侶の中でもすごく高い人望を持ちました。貞観十九年（645）仏教経典を657巻持って帰国しました。玄奘法師の西への旅は往復五万キロあまりもある遥かな道のりを17年間もかかって、色々な悩みや苦しみを克服しがら行って来て、とても困難な旅でした。唐麟徳元年（664）法師が玉華宮で圓寂しました。舎利塔は今の興教寺に聳えています。玄奘法師の像はお経を持ちかえる帰国途中の姿を現したもの。形式···額縁入り
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