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【値下げ交渉可】ナナヲアカリサイン色紙
商品番号 Y16600222728
商品名

【値下げ交渉可】ナナヲアカリサイン色紙
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 7,096 円
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商品詳細

チューリングラブや恋愛脳、ダダダダ天使などで有名な、ナナヲアカリさんのサインです。週刊少年ジャンプの特集の応募により当選したものです。大切に保管しておりましたが、将来の夢ができたため泣く泣く出品しております…梱包等は購入者さんの希望に添いますので、何でもお申し付け下さい！値下げ希望は価格によっては可能です！即購入⭕️#ナナヲアカリ#サイン#週刊少年ジャンプ#ジャンプ#ナユタン星人#VOCALOID#ボカロ#歌い手
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