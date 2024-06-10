日本国貨幣古今集の掛け軸。

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日本国貨幣古今集の掛け軸です、7.8箇所位やや折れの様な跡が有ります、画像で確認出来るかと思います、新品は12000円以上の様です、軸先迄88.5、軸巾83.4センチ位です、共箱入り、初版は大正です、以前所持してましたが飾ったり閉まったりで紙質が硬く割れがではじめたので手離しました、宜しくお願い致します。