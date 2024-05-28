【真作】山本紅雲/京人形/童子人形/掛軸/名家伝来/U-739 J

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【真作】【参考】山本紅雲日本画家。兵庫県生。名は利三郎。竹内栖鳳の門。京都絵専卒。帝展、その他各展に出品し活躍。京都に住した。平成5年(1993)歿、96才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は多少の薄汚れ、巻シワあります。表装は概ね良好です。桐合せ箱付軸丈縦188㎝×幅39㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。