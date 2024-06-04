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サザン45周年グラデーション\u0026茅ヶ崎ライブ2023 ロゴTシャツセット　Lサイズ
商品番号 K17840857034
商品名

サザン45周年グラデーション\u0026茅ヶ崎ライブ2023 ロゴTシャツセット　Lサイズ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▷グラデーションTシャツ45周年ロゴカラーであるオレンジとターコイズをグラデーションでデザインしたTシャツです。段染めという手法で表現しており、まったく同じものは存在しないので、ひとつひとつ味のある仕上がりとなっております。【サイズ】Lサイズ：身幅56cm/着丈73cm/袖丈22cm【素材】綿100％▷ライブロゴTシャツチャコールのボディカラーに、フロントにはライブロゴ、バックプリントには公演日程がデザインされた、ライブ開催の記念になること間違いなしの1枚です！【サイズ】Lサイズ：身幅56cm/着丈73cm/袖丈22cm【素材】綿100％宅急便コンパクト専用BOXに二つ折りで入れて匿名配送いたします。グッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/tenet723263.html
http://narcologia.ru/goods/message32627.html
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