サザン45周年グラデーション\u0026茅ヶ崎ライブ2023 ロゴTシャツセット　Lサイズ

▷グラデーションTシャツ45周年ロゴカラーであるオレンジとターコイズをグラデーションでデザインしたTシャツです。段染めという手法で表現しており、まったく同じものは存在しないので、ひとつひとつ味のある仕上がりとなっております。【サイズ】Lサイズ：身幅56cm/着丈73cm/袖丈22cm【素材】綿100％▷ライブロゴTシャツチャコールのボディカラーに、フロントにはライブロゴ、バックプリントには公演日程がデザインされた、ライブ開催の記念になること間違いなしの1枚です！【サイズ】Lサイズ：身幅56cm/着丈73cm/袖丈22cm【素材】綿100％宅急便コンパクト専用BOXに二つ折りで入れて匿名配送いたします。グッズ種類···Tシャツ



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