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- 藤城清治 リトグラフ 835/950
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商品詳細
種類···リトグラフ・石版画形式···額縁入り主題···その他藤城清治のリトグラフです。サイズ 32×39.5cm額に剥がれた箇所があります。中古品ですので、ご理解下さい。
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