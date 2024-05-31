金カム　ステータスカード

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ゴールデンカムイ ステータスカードコレクション白石由竹 門倉 谷垣源次郎 キロランケ 海賊房太郎 宇佐美時重 鶴見中尉 鯉登少尉 月島軍曹 11枚セット中身確認のため開封しましたが未使用です。鯉登のカードのみ初期スレがありました。気になる方はご遠慮ください。バラ売りは致しません。ペン卒のためお譲り致します。まとめてプチプチ1重簡易包装に発送いたします。トラブル防止の為プロフ必読お願い致します問題なければ即購入大丈夫です。