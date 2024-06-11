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スターミーv csr
商品番号 X42716618684
商品名

スターミーv csr
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,880 円
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商品詳細

買ってスリーブに入れて置いたので綺麗だと思います。素人目線なのでプレイ用でお願いします。
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