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商品詳細
立川談志さんのサインとなります。1981年の一月のもので、『笑顔は誰にでも似合う』と書いてあります。書の形式···色紙
http://narcologia.ru/goods/parenthesis85244.html
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