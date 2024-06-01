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LiSA 直筆サイン ポストカード
商品番号 D79562033945
商品名

LiSA 直筆サイン ポストカード
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LiSA直筆サインポストカードです。人の手に渡った物ですので、過度に神経質な方や、過度に気になる方のご購入は御遠慮下さい。新規IDの方、評価の悪い方は購入前にコメントをお願い致します。
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