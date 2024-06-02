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YAMAHADFP9500Cツインペダル(スピードマスターベアリング両側装着済)
商品番号 V69907193861
商品名

YAMAHADFP9500Cツインペダル(スピードマスターベアリング両側装着済)
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスドラムアクセサリー・パーツ···その他YAMAHAのDFP9500Cツインペダルになります。両側のベアリングにはカノウプスのスピードマスターベアリングを装着しております。練習台で2〜3回使った程度で動きには全く問題ありません。付属品はビーター2本、ベルトドライブに変えられる一式のみです。※ケース、チューニングキー等は付属しません。好みのペダルが見つかったため、出品する事にいたしました。即購入大歓迎です！何卒よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit566386.html
http://narcologia.ru/goods/waveform658117.html
http://narcologia.ru/goods/response799342.html

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