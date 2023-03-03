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美人絵　妖怪性作風
商品番号 J97836752541
商品名

美人絵　妖怪性作風
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

父のコレクションの一点、タイトルは不明ですが、美しい女性の肖像絵になります。サイズ:(横)41.5cm(縦)36cm(厚み)4cm額装しておりますが、作者のサインは表から見えます。
http://narcologia.ru/goods/secretarial685216.html
http://narcologia.ru/goods/response605942.html
http://narcologia.ru/goods/navigate398030.html
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