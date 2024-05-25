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肉筆水彩画　花瓶に蘭　【　C・wiｌｌiam 】サイン有り　額装　ED
商品番号 J43432527681
商品名

肉筆水彩画　花瓶に蘭　【　C・wiｌｌiam 】サイン有り　額装　ED
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画　　　　　静物画　　花瓶に蘭　　形式···額縁入り　　　　　　　額装主題···動物　　　　　　　　　静物　　　花鳥図主な画材···水彩絵の具　　　　水彩画作者　　C・Williamサイン　　　不詳状態　　額装　　作品共保存状態良好サイズ　額装　　48.5cmX36.5cm作品　　40.5cmX30.5cmゆうパック100サイズにて発送致します。　　　　何時でも掲載できる額装品とても細密画です。肉筆画
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肉筆水彩画 花瓶に蘭 【 C・wiｌｌiam 】サイン有り 額装 ED - 絵画 ...
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肉筆水彩画 花瓶に蘭 【 C・wiｌｌiam 】サイン有り 額装 ED-
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全てのアイテム 肉筆水彩画 花瓶に蘭 【 C・wiｌｌiam 】サイン有り ...
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