肉筆水彩画　花瓶に蘭　【　C・wiｌｌiam 】サイン有り　額装　ED

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絵画の種類···水彩画 静物画 花瓶に蘭 形式···額縁入り 額装主題···動物 静物 花鳥図主な画材···水彩絵の具 水彩画作者 C・Williamサイン 不詳状態 額装 作品共保存状態良好サイズ 額装 48.5cmX36.5cm作品 40.5cmX30.5cmゆうパック100サイズにて発送致します。 何時でも掲載できる額装品とても細密画です。肉筆画