三味線 先耳鼈甲撥 【台樹脂】

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商品詳細
未使用品の撥です。長さ200mm撥先幅102mm重さ110gサイジリ25mm×26m一応中古品のためご理解いただける方のみ購入検討お願いいたします。種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ
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