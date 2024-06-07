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三味線 先耳鼈甲撥 【台樹脂】
商品番号 T87288471144
商品名

三味線 先耳鼈甲撥 【台樹脂】
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品の撥です。長さ200mm撥先幅102mm重さ110gサイジリ25mm×26m一応中古品のためご理解いただける方のみ購入検討お願いいたします。種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチ
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