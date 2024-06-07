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ワンピース一番くじ　フィギュアセット
商品番号 I46191314020
商品名

ワンピース一番くじ　フィギュアセット
ブランド名 バンプレスト
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

どちらも新品同様なのですが白ひげの箱に穴が空いてしまっています。確認のために外箱のみかいふうしています。値下げ可能です。
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