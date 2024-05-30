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桃山時代 古伊賀焼貫耳花入 花器 本正絹仕覆付 古伊賀焼 花瓶 箱付
商品番号 L12897949621
商品名

桃山時代 古伊賀焼貫耳花入 花器 本正絹仕覆付 古伊賀焼 花瓶 箱付
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 32,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桃山時代古伊賀焼貫耳花入花器本正絹仕覆付古伊賀焼花瓶箱付煎茶道具D1119サイズ(約):最大幅41.8㎝、高さ5.2㎝、重さ1kg
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