新品未使用　細中三味線の三つ折りケース　桐製



三味線ケース】桐製三つ折ケース/細棹・中棹三味線用 | 和楽器市場·新館



Amazon.co.jp: 細中三味線の三つ折りケース 桐製 : 楽器・音響機器



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ご購入前に在庫を確認しますので必ずコメント頂きますようお願い致します。細中棹三味線のサイズ用になります。桐を使用して作られているので湿度管理には最適です。色は黒です。値段交渉はご遠慮ください。定価20240円の品物です。種類...三味線