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ESP ナット溝　ヤスリ　5本セット　新品
商品番号 B62488105979
商品名

ESP ナット溝　ヤスリ　5本セット　新品
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESP専用で業者さんに作ってもらっていたギター、ベースのナット溝切りヤスリです。自分が知る限りでは焼き付けと形状がかなり改良されてる最終モデルです。素材はブラスくらいまでなら余裕で削れます。チタンは加工できましたが、オススメしません。（市販のヤスリで前加工してからの使用がオススメです）非流通品ですが、ESPの工場や学校で使われているものになります。こちらは仕事用に用意していたものですが使わないまましまわれていたので新品となっております。
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