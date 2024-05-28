真天地開闢集団ジグザグ　参拝者Tシャツ

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商品詳細
グッズ種類···Tシャツ縦に命様の御尊顔に書かれた呪文、背中には救いの手のデザイン。メンバー3人のモチーフ入り。ロンTとあわせるのも良し。XXXL(onesize)着丈:84cm身幅:68cm肩幅:60cm袖丈:26cm自宅にて2.3回着用しましたたたみジワがあります
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真天地開闢集団ジグザグ ロンＴ ブラック 参拝装束-
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