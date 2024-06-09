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- バットマン ケナー フィギュア BATMAN KENNER 1991年製
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商品詳細
開封品です。マイケルキートン版第１作目のフィギュアです。年代物につき、パッケージに経年劣化があります。自宅保管品につき、気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/freezer229798.html
http://narcologia.ru/goods/marshal34680.html
http://narcologia.ru/goods/traverse281326.html
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