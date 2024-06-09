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バットマン　ケナー　フィギュア　BATMAN　KENNER 1991年製
商品番号 M31291523074
商品名

バットマン　ケナー　フィギュア　BATMAN　KENNER 1991年製
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封品です。マイケルキートン版第１作目のフィギュアです。年代物につき、パッケージに経年劣化があります。自宅保管品につき、気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。
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